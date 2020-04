Polla: consegnato uno spirometro all'ospedale "Curto" Lo strumento è stato ritirato dalla polizia stradale dall'associazione "Angela Serra" di Salerno

La polizia stradale di Salerno questa mattina ha consegnato un’apparecchiatura medico scientifica all’ospedale di Polla. In questa fase così delicata in cui gli agenti sono impegnati a controllare le automobili e i conducenti per limitare il contagio da coronavirus, c’è stato spazio anche per un momento di sensibilità per una richiesta di aiuto arrivata dagli enti pubblici.

La pattuglia, infatti, questa mattina si è recata presso la sede dell’associazione di ricerca contro il cancro “Angela Serra”, sezione di Salerno, per ritirare uno strumento per la spirometria e consegnarlo ai medici dell’ospedale “Curto” di Polla.

L’apparecchiatura, di attualissimo utilizzo, potrà solo portare benefici ai pazienti e dare evidenti segni di lettura delle condizioni fisiche ai sanitari che la utilizzeranno negli esami clinici da effettuare sui pazienti affetti da sindrome respiratorie.