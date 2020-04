Emergenza Coronavirus e buoni spesa: 63mila euro a Olevano Saranno erogati alle famiglie in difficoltà. Il costo a famiglia varia dai 75 ai 350 euro

È stato pubblicato l’iter per i buoni spesa a Olevano sul Tusciano. Come si legge in una nota dell'amministrazione comunale: "La nostra Olevano ha beneficiato di 63mila euro in seguito all’ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile. Da questo momento troverete sul sito del comune l’avviso e i moduli per fare richiesta. Inoltre sarà possibile trovare i moduli cartacei nelle attività commerciali, per l'acquisto di generi di prima necessità".

L'amministrazione ha deciso di erogare buoni spesa da 75 euro a componente, per un massimo di 350 euro. Una scelta che permetterà di allargare la forbice e aiutare quanti più nuclei familiari possibile.