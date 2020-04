Bambino di dieci anni positivo al Covid 19 nel salernitano Sarebbe stato contagiato dal nonno con il quale viveva, deceduto nei giorni scorsi

Un bambino di dieci anni è risultato positivo al Covid 19 a Scafati. A contagiare il piccolo sarebbe stato il nonno deceduto nei giorni scorsi e affetto dal coronavirus. I due vivevano nello stesso appartamento.

Le condizioni del bambino non desterebbero preoccupazioni, ha solo lievi sintomi, si trova in isolamento domiciliare con il resto della famiglia.

Intanto proprio in queste ore il sindaco del comune dell'Agro Cristoforo Salvati ha comunicato alla cittadinanza di aver richiesto alle forze dell'ordine un ulteriore sforzo per intensificare i controlli in città, in particolar modo nei pressi dei supermercati e dei negozi alimentari, per far si che tutti si attengano alle ordinanze per fronteggiare questa grave emergenza sanitaria.

"I vigili urbani annoteranno i nominativi delle persone fermate facendo sottoscrivere l'autocertificazione. Ogni giorno verrà stilato un report e se lo stesso nominativo compare più di due volte a settimana verrà elevata la sanzione" precisa la fascia tricolore che conclude: "è una settimana particolare e non dobbiamo abbassare la guardia".