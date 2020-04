L'appello di Scafati Cresce: "Chiudere a Pasqua e Pasquetta" L'associazione dei commercianti chiede al comune un'ordinanza per i giorni festivi

L'associazione dei commercianti "Scafati Cresce" chiede al Comune, su richiesta di tutti i negozianti della città che fanno parte della categoria di prima necessità, un'ordinanza di chiusura di tutte le attività tranne le farmacie nei giorni di Pasqua e Pasquetta per poter dare la possibilità di riposo ai propri dipendenti e far vivere anche a loro le festività insieme alla proprie famiglie che in questo periodo stanno facendo dei turni molto pesanti.

"Vi chiedo, se possibile, avere l’ordinanza prima possibile in modo che tutte le attività possano organizzarsi e anche i cittadini", ha chiesto il presidente Vincenzo D'Aragona.