Il comune dove i vigili controllano la febbre a chi va in giro La decisione del comune di Sapri: termoscanner per automobilisti e gente a piedi

Non solo l'autocertificazione per giustificare gli spostamenti. A Sapri l'amministrazione comunale ha deciso un'ulteriore stretta nei controlli per il coronavirus. La polizia locale infatti è dotata di un termoscanner per la misurazione della temperatura corporea.

Lo strumento viene utilizzato nel corso dei controlli: sia per gli automobilisti che per le persone in giro a piedi i caschi bianchi controllano la febbre. Nel caso in cui la temperatura dovesse superare i 37 gradi e mezzo, scatta in automatico la quarantena fiduciaria per due settimane. Non solo. Il comune di Sapri ha chiesto anche alle attività commerciali di fare lo stesso con i clienti, dotandosi di un termoscanner.

L'amministrazione del Golfo di Policastro ha voluto così rafforzare ulteriormente i controlli, specialmente in un periodo come quello attuale dove si teme l'arrivo di numerose altre persone per vacanze tanto improvvisate quanto pericolose e vietate.