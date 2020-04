Roccadaspide, il comune regala ai cittadini 3500 mascherine La consegna avverrà presso le abitazioni tramite i volontari della Protezione Civile

Sono 3.500 i dispositivi di protezione individuale che il Comune di Roccadaspide ha acquistato e che sono oggi nella disponibilità dell’ente che avvierà a stretto giro la distribuzione.

Si tratta di mascherine FFP2 che l’ente ha acquistato per garantire protezione e quindi sicurezza ai cittadini. La consegna avverrà in via prioritaria ai componenti del Nucleo di Protezione Civile, della Polizia Municipale, delle Forze di Pubblica Sicurezza, del personale comunale addetto alla raccolta dei rifiuti. Subito dopo sarà consegnata una mascherina di protezione ad ogni nucleo familiare.

La consegna avverrà presso le abitazioni dei cittadini di Roccadaspide attraverso i volontari della Protezione Civile, che affiancano costantemente l’amministrazione comunale nelle attività a favore della collettività.