Anas: proseguono i lavori di pavimentazione su Amalfitana 163 Interventi sul tratto nel territorio di Positano

Proseguono i lavori di nuova pavimentazione sulla strada statale 163 “Amalfitana”, tra le province di Salerno e Napoli.

L’intervento di Anas, che in larga parte permetterà il risanamento profondo della pavimentazione, riguarda un’intera tratta di circa 7 km (dal km 6,000 al km 13,000), per un investimento complessivo di circa 1 milione di euro.

Le attività – che interessano oggi il territorio comunale di Positano e che riguarderanno poi anche il tratto tra i territori comunali di Piano di Sorrento e Vico Equense - consistono nella rimozione della vecchia pavimentazione, nel rifacimento della sovrastruttura stradale e della segnaletica orizzontale.

L’ultimazione dell’intervento, per il quale è necessaria l’attivazione di sensi unici alternati, è prevista per i primi giorni del mese di maggio.

I lavori sono stati interrotti per un breve periodo, nella prima metà del mese di marzo, per permettere all’impresa esecutrice di adeguarsi alle disposizioni in materia di Covid-19 e per l’approvvigionamento della maggior parte dei materiali.