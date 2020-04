Scafati: ordinanza per far rimanere chiusi negozi di domenica Appello dell'associazione dei commercianti "Scafati Cresce" al Comune

Chiusura dei negozi per l'intera giornata di domenica 19 aprile. A chiederlo è Vincenzo D'Aragona, presidente dell'associazione dei commercianti "Scafati Cresce", che ha inviato una nota al sindaco Cristoforo Salvati. "In qualità di presidente dell'associazione commercianti "Scafati Cresce", chiedo, a nome dei negozianti della città, la chiusura totale delle attività - eccezion fatta per farmacie, parafarmacie, distributori di carburante ed edicole - per evitare assembramenti anche di domenica", ha detto. "Quella contro l'emergenza coronavirus è una partita che Scafati non può perdere e serve dunque l'impegno di tutti".