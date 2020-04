La Lega incontra gli imprenditori del Salernitano in video L'obiettivo è quello di raccogliere le proposte da sottoporre agli organi competenti

La lega in provincia di Salerno incontra in videoconferenza i commercianti e gli imprenditori dell'agro- nocerino sarnese per raccogliere proposte da sottoporre agli organi competenti (Comune, Provincia, Regione, Stato) nonostante il periodo di difficoltà imposto dal coronavirus.

Si è svolta ieri, infatti la prima di una serie di video conferenze che vedono coinvolti i settori del Commercio, imprenditoria, liberi professionisti e mondo del precariato. Tante sono state le proposte che saranno oggetto di discussione Parlamentare che sono arrivati dai rappresentanti delle diverse classi merceologiche del nostro territorio. L'intento è di non dimenticare la realtà locale e soprattutto di dare voce a tutte le problematiche evidenziate dal Covid- 19 ma già sommerse in date precedenti al virus. Dare spazio ai rappresentanti delle varie categorie per elaborare soluzioni e proposte di ampio respiro a cui il partito darà seguito nelle sedi opportune. L'idea della videoconferenza è nata dal coordinatore cittadino di San Marzano sul Sarno Gianluca di Natale insieme al capogruppo di Pagani Pietro Sessa.

Tra i partecipanti anche Aurelio Tommasetti, già rettore del università degli studi di Salerno, ordinario di Economia aziendale presso l'università degli Studi di Salerno e responsabile regionale del programma elettorale della Lega; l'onorevole Gianluca Cantalamessa deputato alla camera; l'avvocato Nicholas Esposito coordinatore provinciale del partito e l'avvocato Colomba Farina amministratore locale.