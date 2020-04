A spasso col cane sul lungomare: scattano le maxi multe I controlli sulla spiaggia di Paestum: tre sanzioni da 400 euro ognuna per altrettante persone

Gli agenti della polizia locale li hanno sorpresi mentre facevano una passeggiata sulla spiaggia, nel tratto di litorale tra la zona di Licinella e Torre di Mare. Avevano il cane al guinzaglio, ma non è bastato loro per evitare una multa.

Nel mirino degli agenti della città dei tempi sono finite tre persone, destinatarie ognuna di una maxi multa da 400 euro per violazioni in materia di norme anti contagio. I controlli, hanno assicurato dal comune, continueranno ancora fino a quando saranno in vigore le restrizioni sugli spostamenti.