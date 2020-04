Chicco, 5 anni, ha perso la sua battaglia contro il tumore Il piccolo di Stella Cilento non ce l'ha fatta. Distrutti dal dolore i genitori e la comunità

Aveva solo 5 anni, e da due era in lotta contro un tumore. Stella Cilento, nel salernitano, piange per la morte del piccolo Francesco Cerone.

Chicco, come lo chiamavano tutti, era ricoverato da tempo all’ospedale Gaslini di Genova. I genitori Marco e Simona avevano lanciato una gara solidale sul web per pagargli le costose cure. Tutto inutile purtroppo, Chicco non ce l’ha fatta.

Distrutta dal dolore la mamma, che ha voluto pubblicamente ringraziare quanti in questi anni hanno lottato con loro. "Non ho parole, provo solo un dolore immane. Posso solo ringraziarvi tutti", il dramma di una madre e di un bambino strappato crudelmente presto alla vita.