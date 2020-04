Addio a Chicco, stroncato a 5 anni da un tumore Lutto cittadino a Stella Cilento

Lutto cittadino oggi nel comune salernitano di Stella Cilento, nel giorno dell'addio al piccolo Chicco, stroncato a soli cinque anni da un tumore che non gli ha lasciato scampo. L'ultimo saluto questa mattina in forma ridotta a causa delle restrizioni da coronavirus. La vicenda del bimbo ha scosso l'intera comunità cilentana, in tanti si erano mobilitati in questi mesi per sostenere la famiglia che si era dovuta trasferire con il piccolo a Genova, per garantirgli le cure necessarie.