Padula, tamponi a tappeto per scovare gli infetti da Covid-19 L'Istituto zooprofilattico ha effettuato 350 test alle categorie più esposte

"L'amministrazione comunale di Padula, con lo screening effettuato questa mattina presso l'aula consiliare in Piazza Umberto I, intende monitorare l'attuale situazione epidemiologica attraverso l'esame delle persone maggiormente esposte al rischio contagio. Si tratta di un tassello fondamentale per potersi incamminare verso la graduale riapertura delle attività in sicurezza e tranquillità". Il municipio dell'area sud della provincia salernitana ha messo in campo una massiccia attività di screening della popolazione. Effettuati centinaia di tamponi per scovare eventuali contagi da coronavirus.

"Tutto ciò è stato possibile grazie all'importante contributo professionale offerto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, che ha effettuato circa 350 tamponi a medici di base, dipendenti pubblici, forze dell'ordine, vigili urbani, volontari protezione civile, operatori trasporto pubblico, case famiglia - ha dichiarato il sindaco Paolo Imparato -. Riteniamo che questa piccola esperienza possa contribuire a standardizzare nel più breve tempo possibile le procedure di screening in via di sperimentazione sull'intero territorio regionale e proiettate alla diagnosi di sempre più ampie fasce di popolazione,tra cui quelle più deboli. Un particolare grazie,a nome dell'amministrazione, agli operatori dell'Istituto e agli infermieri per il grande lavoro che hanno effettuato", le parole della fascia tricolore.