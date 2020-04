Scafati: "Comune metta a disposizione kit per sanificazione" La richiesta dell'associazione "Scafati Cresce" sulla riapertura delle attività commerciali

"Sostegno dal Comune di Scafati per le aperture delle attività commerciali". Questa la richiesta dell'associazione "Scafati Cresce" guidata da Vincenzo D'Aragona.

"Viviamo una crisi senza precedenti e siamo tutti preoccupati", ha detto D'Aragona. "Il Comune deve iniziare a mettere subito qualcosa in campo che dia respiro agli operatori commerciali della città. Sulla sanificazione serve l'impegno dell'Ente per sostenere i negozianti. Si potrebbe fare magari stanziando una cifra nel bilancio comunale, permettendo così a chi riapre di acquistare i kit per la sanificazione. Si tratta di spese importanti e dunque un sostegno sarebbe utile. Infine, vanno sospesi o trovare un'altra soluzione sui tributi perché comunque l'immondizia non si sta producendo. Sono misure che vanno attuate nell'immediato e non tra sei mesi. I commercianti scafatesi hanno bisogno di risposte ora".