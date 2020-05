Screening di prevenzione a Giffoni Sei Casali: 338 i tamponi Il sindaco Munno: "Da oggi è partita la Fase 2, raccomando massima prudenza"

Concluso alle 15.30 di oggi lo screening di prevenzione al Covid-19 a Giffoni Sei Casali. Dalle 11 di questa mattina, gli operatori dell’Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno hanno provveduto ad effettuare 338 tamponi. Queste le categorie a rischio che si sono sottoposte all’esame: Dipendenti comunali; agenti di Polizia Locale; operatori ecologici; volontari di Protezione Civile;

volontari del 118 e della Croce Rossa; operatori sanitari; farmacisti; soggetti che sono stati a contatto con persone risultate positive al Covid-19; soggetti con sintomatologie, medici e personale in servizio presso ambulatori medici; ospiti case di riposo, case famiglia e RSA, ivi compresi gli operatori sanitari; personale in servizio presso distributori di carburanti; dipendenti di uffici bancari e postali; autisti di servizi pubblici locali e privati; attività commerciali autorizzate all’apertura come da codici Ateco indicati nei DPCM e nelle Ordinanza Regionali (titolari e dipendenti di supermercati e negozi). “Ringrazio - afferma il sindaco Francesco Munno - l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e la Regione Campania per aver accolto le istanze dell’Amministrazione comunale. Da oggi è partita la fase 2, a tal proposito raccomando ai cittadini la massima prudenza poiché l’emergenza non è ancora finita, è doveroso inoltre da parte di tutti, non vanificare i sacrifici fatti fino a questo momento, visto che a Giffoni Sei Casali non si è registrato nessun caso di positività”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del “Piano Regionale per lo screening di sorveglianza Covid-19 in regione Campania”.