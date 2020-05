Mascherine con santi e Madonna, succede a Ricigliano La distribuzione continuerà anche sabato e domenica

Mscherine con santo e Madonna da parte del prete ai propri fedeli. Accade a Ricigliano, in provincia di Salerno, dove il parroco della parrocchia di San Pietro Apostolo ha commissionato a una ditta di tendaggi di Fisciano i dispositivi di protezione per donarle alla comunità.

C'e' l'immagine del santo patrono, Cristoforo, a destra, e quella della Madonna, a sinistra; sullo sfondo, l'azzurro cielo. Oggi pomeriggio, sul sagrato della chiesa, il parroco, don Vincenzo Ruggiero, le distribuira', una per famiglia.

L'iniziativa nasce da una visione della Chiesa "come madre che ha a cuore la salute, non solo spirituale, ma anche fisica dei suoi fedeli", spiega il prete, rimarcando che "l'immagine di San Cristoforo, protettore della nostra comunita', e della Madonna, custodendo la nostra bocca, possa ispirarci pensieri, preghiere e sentimenti di speranza e non di paura per la pandemia in corso". Per don Vincenzo l'utilizzo di questi sistemi anti-contagio ci fa vivere una nuova forma di carità.

Sui social della parrocchia, inoltre, il sacerdote invita a ritirare le mascherine ma senza creare assembramenti e confusione perche la distribuzione continuerà sabato e domenica.