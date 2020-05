Bellizzi saluta il Covid: "Ultimi due pazienti guariti" "Zero positivi". L'annuncio del primo cittadino Mimmo Volpe

Non ci sono più cittadini affetti da Covid-19. Ad annunciarlo nella tarda serata di ieri il primo cittadino di Bellizzi, Mimmo Volpe. Nel piccolo comune della provincia di Salerno - che stava per diventare il primo focolaio possibile all'inizio di questa pandemia - oggi non ci sono più contagi, gli ultimi due pazienti ricoverati in ospedale dopo aver contratto il virus sono tornati a casa.

"Ogni tanto una buona notizia" commenta il sindaco Volpe, "ti da la carica e ti conforta sempre più che questa sfida alla fine la vinciamo noi. Esprimo tutto il mio augurio e un abbraccio agli ultimi due casi positivi della nostra comunità che sono guariti. Con loro anche per propri affetti e familiari finisce lo stillicidio della quarantena obbligatoria. Grazie agli operatori sanitari della prevenzione collettiva dell'Asl".