Vertenza Maccaferri, Volpe incontra i lavoratori Il primo cittadino di Bellizzi: "Sono cittadini onorari, chiediamo lealtà"

Tiene banco la vertenza dei 70 lavoratori della Maccaferri a Bellizzi. Questa mattina, il primo cittadino Mimmo Volpe ha voluto incontrare gli operai in sciopero, chiedendo ufficialmente un incontro con i vertici della holding dello storico marchio specializzato in ingegnerie ambientale e colpito da una profonda crisi finanziaria.

"Voglio solo ribadire che i Maccaferri sono cittadini onorari della comunità di Bellizzi. Pertanto chiediamo lealtà nei confronti delle istituzioni e dei lavoratori". Ha dichiarato Volpe.

I lavoratori questa mattina in presidio sono preoccupati per il loro futuro lavorativo e di un possibile ridimensionamento dell'organico all'interno dell'azienda. Nella giornata di oggi, inoltre si dovrebbe svolgere un incontro in merito presso la sede di Confindustria Salerno.