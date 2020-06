Scafati: torna la paura per il Covid 19 Tre i pazienti ricoverati all'ospedale Mauro Scarlato

Torna l'incubo Covid 19 nell'agro nocerino, ricoverati all'ospedale Mauro Scarlato di Scafati tre pazienti asintomatici. In questo momento sono 17 gli attualmente positivi al coronavirus, sei i ricoverati nella provincia salernitana. Solo nelle scorse settimane la gioia per la dimissione degli ultimi pazienti dal nosocomio.

Il monito da parte degli operatori sanitari e da parte del primo cittadino Cristoforo Salvati è di non abbassare la guardia per non ripiombare nell'emergenza, "il Covid è ancora tra noi, prestate attenzione perchè il virus non è ancora sconfitto" ha precisato la fascia tricolore che ha precisato "non c'è motivo di allarmarsi e preoccuparsi ma dobbiamo continuare a stare attenti rispettando le regole del distanziamento sociale e utilizzando la mascherina, lavandosi spesso le mani".