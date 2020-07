Montecorice: non si fuma nelle spiagge libere L'ordinanza del sindaco del comune cilentano

Divieto di fumare nelle spiagge libere. A emettere l'ordinanza il sindaco di Montecorice Pierpaolo Piccirielli. Il primo cittadino ha firmato un provvedimento che impone la disposizione per l'esigenza, in questa fase di emergenza sanitaria, di evitare l’abbandono indiscriminato di mozziconi sugli arenili, oltre al fatto che le immissioni di fumo possono veicolare il contagio dell’infezione da Covid-19. Nel comune salernitano è anche vietato portare in spiaggia cani, anche se muniti di guinzaglio, dalle 8 alle 19.