Albanella, accordo col WWF per il controllo ambientale Firmata la convenzione tra comune e associazione per la lotta al randagismo e inquinamento

E' stata firmata la convenzione tra il comune di Albanella e l’Associazione WWF Silentum con sede a Serre - Persano, in pronvicia di Salerno. Un nuovo protocollo per definire un modello formativo, operativo e organizzativo in virtù del quale l'attività di vigilanza e controllo del territorio da parte del Comune può avvalersi, tramite coordinamento con la Polizia Locale, delle guardie giurate volontarie del WWF Italia, sia del supporto di altre figure .

Nello specifico le attività delle guardie del WWF Italia:

a) Attività di prevenzione di inquinamento, depauperamento dell'ambiente, della fauna e della flora;

b) Segnalazione all'Autorità giudiziaria competente, di qualsiasi caso di presunto inquinamento e/o danneggiamento dei beni comunali, compreso i parchi e i giardini pubblici, le aree di valenza naturalistico/ambientale (Oasi di Bosco Camerine);

c) Vigilanza su tutto il territorio, compatibilmente con la disponibilità volontaria;

d) Effettuare campagne di sensibilizzazione sul randagismo, sulla applicazione di microchip, in collaborazione con l’ASL ed il Comune stesso;

e) Controllo del corretto conferimento dei rifiuti, censimento e monitoraggio delle discariche abusive e degli sversamenti illeciti;

f) Sorveglianza delle aree boschive in zone periferiche, per la prevenzione di incendi e abbandono di rifiuti.



Nell'ambito della convenzione e fino all' assegnazione dell'area naturale protetta Oasi di Bosco Camerine, è data la possibilità all'associazione locale del wwf di poter svolgere attività di pulizia dell'area di ingresso (rimozione rifiuti e taglio erbe infestanti) e delle strutture adibite alle attività, ed inoltre, la possibilità di svolgere eventi mirati alla fruizione sostenibile dell'area e alla sua valorizzazione con il coinvolgimento dei cittadini e di altre associazioni locali. La durata della convenzione avrà validità di tre mesi ed il servizio verrà svolto in maniera gratuita e non comporterà aggravi per il bilancio dell’Ente.