Post del sindaco Cilento contro Pisciotta: è guerra sui social Interviene il primo cittadino Liguori. Intanto il vicesindaco di San Mauro annuncia le dimissioni

Una polemica social è esplosa tra diversi rappresentanti dei comuni cilentani. In particolare, ad essere i protagonisti di questo scambio di battute, sono i primi cittadini di Pisciotta e San Mauro Cilento. Il sindaco Giuseppe Cilento, fascia tricolore del comune d San Mauro, poco meno di un paio d’ore fa aveva scritto sulla sua pagina Facebook un messaggio, decisamente dai toni poco carini, riferendosi ai 17 casi di coronairus registrati negli ultimi giorni nel comune di Pisciotta: “Io non credo al Covid a Pisciotta, perché i pisciottani non sono in grado di fare una cosa così intellettualmente complicata” avrebbe dichiarato la fascia tricolore.

Un post che ha tutti i toni di una provocazione, che il sindaco Giuseppe Cilento, ha poi provveduto a cancellare velocemente. Ma la reazione dei cittadini di Pisciotta non si è fatta attendere e le sue parole hanno scatenato una vera e propria bufera sui social.

Ad essere intervenuto anche il primo cittadino Ettore Liguori che ha risposto al sindaco Cilento: “Non sono in condizione di aprire una polemica con uomini della “sensibilità” del Giuseppe Cilento che ha postato la frase in questione. Mi vengono in mente solo alcune parole: inopportunità, insensibilità, cafonaggine. Ai cittadini di San Mauro Cilento va tutta a mia solidarietà e quella dei miei poco complicati concittadini per il guaio che avrebbero passato.”

Veronica Schiavo, vicesindaco di San Mauro Cilento, si è dissociata totalmente dalle parole del primo cittadino Cilento, tanto da annunciare le sue dimissioni da amministratore pubblico del comune.

Intanto, non si è fatto attendere il lungo messaggio di “dietrofront” del sindaco Cilento che, ha dichiarato: “Sono esploso in una affermazione di rabbia e di ironia, se volete una provocazione a fin di bene, per difendere Pisciotta e il Cilento, che ha potuto ingenerare qualche confusione, che è apparsa per poco più di un’ora e che ho immediatamente eliminato”

Una provocazione, dunque, che non ha però sortito l’effetto desiderato. Il primo cittadino ha poi aggiunto: “Colgo l’occasione per inviare un messaggio di affetto ai tantissimi miei amici di Pisciotta e anche a quelli che non sono andati troppo per il sottile nei miei confronti. Non volevo ingenerare un fraintendimento, che si è verificato, al quale ho posto e pongo rimedio con l’eliminazione del post e con questa mia precisazione. Il messaggio voleva essere, ripeto, in difesa di Pisciotta e del Cilento.”