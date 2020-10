Castel San Giorgio, cambia la maggioranza: "Spazio ai giovani" Dopo l'ok al bilancio comunale, la decisione del sindaco Paola Lanzara

Cambia pelle la maggioranza del sindaco Paola Lanzara a Castel San Giorgio.Ieri (mercoledì 30 settembre), dopo aver votato il bilancio dell'Ente, il primo cittadino ha attuato un mini-rivoluzione aprendo ai giovani del territorio.

Nel dettaglio, il capogruppo della maggioranza è l'avvocato Adriana Carratù, giovane e brillante legale che ha preso il posto del dottore Raffaele sellitto, dimissionario per fare spazio alle nuove leve. Allo stesso tempo, la presidente del consiglio comunale, Gilda Tranzillo, ha dato le dimissioni ed è stata nominata assessore ai Lavori pubblici e all'Edilizia scolastica. Inoltre, l'assessore Giustina Galluzzo ha avuto una nuova delega: la manutenzione. Infine, è stato eletto come presidente del consiglio comunale il dottore Michele Fasolino, giovane medico di famiglia molto apprezzato e stimato sul territorio.

"Andiamo avanti nel segno della continuità - ha detto il sindaco -. Lavoreremo per portare a termine i progetti che ci siamo prefissati all'inizio del mandato elettorale".