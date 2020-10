Gestione emergenze, Lanzara: Prevenzione per evitare tragedie L'incontro a Bellizzi delle Autonomie locali italiane

Si è discusso di terremoto dell'Irpinia e gestione delle emergenze nell'incontro tenutosi ieri a Bellizzi e organizzato dalla sezione campana delle Autonomie locali italiane che vede nella presidenza nazionale anche la sindaca di Castel San Giorgio, Paola Lanzara. Nella sala consiliare del Comune di Bellizzi, infatti, si è discusso del sisma che il 23 novembre prossimo sarà ricordato a 40 anni dalla tragedia che ha sconvolto un'intera regione. All'incontro sono intervenuti gli esponenti politici e rappresentanti storici della Lega delle Autonomie locali, Nando Morra, Michele Figliulo e Giovanni Squame, che con i sindaci presenti hanno discusso di passato e presente.

"Sicuramente è stato utile confrontarsi su quello che non dovrà mai più accadere: un terremoto di vaste proporzioni che è ancora adesso una ferita profonda per la Campania. Per fare questo bisogna puntare sulla prevenzione delle emergenze, potenziando interventi pre e no post tragedia", ha detto la sindaca Paola Lanzara. "Certamente adesso viviamo un'altra emergenza, quella sanitaria legata al Covid. Anche su questo ci siamo confrontati tra sindaci e abbiamo cercato di trarre giovamento dalle singole esperienze che ognuno vive sul proprio territorio. Oggi come sindaci viviamo una sfida difficile, perché siamo i primi a dover vigilare sul rispetto dei protocolli. E non debbono passare come imposizioni, ma necessari per superare al più presto questa situazione in attesa che la comunità scientifica trovi soluzioni adatte per eliminare la pandemia".