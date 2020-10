Covid: aumentano casi a Scafati, sono 120 i positivi Tre nuovi contagi anche a Vietri sul Mare

Continuano a crescere il numero di persone positivit al Covid-19 a Scafati. Sono in totale 120 i casi positivi nel comune di Scafati dove il sindaco, Cristoforo Salvati, ha chiesto alla cittadinanza di non creare allarmismi: "Non è perché voglio tenervi allo oscuro ma per darvi un quadro non falsato della situazione. I numeri da soli non dicono nulla della situazione che stiamo attraversando perché quei numeri vanno analizzati, contestualizzati e studiati”. Scrive il primo cittadino.

Intanto, a Vietri sul Mare sono emersi tre nuovi tamponi positivi al Covid, ad annunciarlo il sindaco Giovanni De Simone dichiarando che le persone che hanno contratto il virus stanno bene ed è già partita la catena per risalire ai contatti avuti dai tre.