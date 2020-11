Roccadaspide, pronti gli strumenti per la diagnosi molecolare "Un risultato importante per l'ospedale", ha commentato il consigliere M5S Michele Cammarano

"Nei giorni scorsi ho scritto personalmente al Governatore della Regione Campania, all'unità di crisi e all'Asl Salerno per sollecitare la consegna delle strumentazioni per l'analisi dei test molecolari e per la processione dei tamponi all'ospedale di Roccadaspide". Ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Michere Cammarano.

"Da segnalazione del Sindaco, infatti, eravamo venuti a conoscenza che in data 22 ottobre 2020 fosse stato consegnato al presidio il materiale per la somministrazione di test rapidi, in assenza però del macchinario di laboratorio necessario per l’analisi dei test sierologici, destinato alla sede di Polla. Una contraddizione in termini assurda, che penalizzava i pazienti delle aree interne, costretti a subire ulteriori disagi, in attesa di effettuare i tamponi. Ebbene, l'Asl ha deliberato l'acquisto urgente di tali apparecchiature: ben 5! A beneficiarne, oltre Roccadaspide, anche Pagani, Oliveto Citra, Scafati ed Agropoli. Un ringraziamento doveroso va rivolto ai funzionari dell'Asl Salerno, che ogni giorno si scontrano con le difficoltà della pandemia. Continuo a ribadire la nostra posizione "ferrea" nell'interesse di ogni singolo cittadino. L'emergenza che viviamo non deve determinare ulteriore caos nella distribuzione delle risorse ai presidii territoriali. Nessuno deve sentirsi abbandonato o scoraggiato o solo nell'affrontare questo tragico momento storico. Saremo sempre al fianco di pazienti e territori nel rispetto dei diritti umani e civili". Ha concluso il consigliere.