Covid, Buonabitacolo, il sindaco: evitare zona rossa Due nuove ordinanza per fermare i contagi

Crescono i contagi nel comune salernitano di Buonabitacolo e scattano due nuove ordinanze che prevedono diverse restrizioni al fine di contrastare la diffusione del Covid.

La prima, la numero 18, è relativa alle problematiche derivanti dai numerosi casi positivi all’interno della Rsa, mentre la seconda, l'ordinanza numero 19 riguarda tutta la cittadinanza. Ecco di seguito i provvedimenti più importanti: chiusura di tutte le attività alle 18 con riapertura alle ore 7; Sono sospese tutte le riunioni e gli incontri onde evitare assembramenti; Si entra negli esercizi commerciali uno per volta e solo provvisti di mascherina; Si esce dal territorio comunale solo per motivi strettamente importanti (come lavoro o salute) con obbligo di rientro presso il proprio domicilio; Sono sospese tutte le funzioni religiose ed è disposta la chiusura del cimitero.

Si prega di usare la massima attenzione in queste ore particolarmente delicate e si raccomanda di uscire dal proprio domicilio per motivi realmente importanti. Il sindaco Giancarlo Guercio ha invitato tutti alla massima prudenza. I provvedimenti arrivano per scongiurare una possibile zona rossa a Buonabitacolo.