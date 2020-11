Maiori, pescatore in balia del mare per giorni:trovato a Capri L'ottantenne aveva finito il carburante

Paura per un pescatore di Maiori. L'ottantenne - Ferdinando Esposito - era uscito per una battuta di pesca ed è rimasto per 5 giorni in balia del mare, dopo aver finito il carburante, a bordo della sua barca di cinque metri. L'uomo è stato ritrovato a Capri, dove lo hanno soccorso. I familiari ne avevano denunciato la scomparsa. Una brutta disavventura conclusasi a lieto fine per l'anziano che era anche senza telefono cellulare e radio.