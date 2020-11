Polla, "L'aula a casa tua": banco e sedia arrivano a casa Ricreare l'atmosfera scolastica tra le mura domestiche, ecco la nuova iniziativa del comune

Ricreare l’ambiente scolastico tra le mura di casa per favorire l’apprendimento e garantire un adeguato utilizzo dei beni della comunità. Nasce a Polla l’iniziativa “L’Aula a casa tua”, un’idea messa in campo dall’assessore alla scuola Federica Mignoli e l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Loviso che metterà a disposizione degli studenti delle scuole elementari della città, previa richiesta, un banco ed una sedia scolastica da collocare presso la propria abitazione, così da ricreare l'atmosfera dell'aula di cui i bambini sono stati privati in questo particolare momento, con l' invito ad indossare il grembiule per le lezioni e, in questo modo, riportare quanto più possibile quel senso di normalità scolastica.

Il modulo per la richiesta dovrà essere consegnato entro il 20 novembre, successivamente sarà redatta apposita graduatoria per le prime 100 domande ricevute. In seguito sarà comunicata la modalità ed il luogo per il ritiro del banco con sedia che sarà concesso in comodato d'uso gratuito fino alla data del 30 giugno 2021.