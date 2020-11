Scuole a Pagani: verso la chiusura fino all'11 gennaio Si valuta l'opportunità di continuare a tenere chiuse le scuole anche a Scafati

Riapertura scuole rimandata in sempre più comuni della provincia di Salerno. Tra i tanti che hanno deciso di far slittare il rientro tra i banchi, c'è anche il sindaco di Pagani Lello De Prisco che, tramite un messaggio sui social, ha comunicato alla cittadinanza la volontà dell'amministrazione di chiudere le scuole fino al 11 gennaio 2021. Si attende la conferma ufficiale, maggiori dettagli saranno forniti in serata.

Sulla stessa lunghezza d'onda anche il sindaco di Scafati Cristoforo Salvati. "Vi anticipo che sto valutando, insieme all'Assessore al ramo dott. Alessandro Arpaia, l'opportunità di continuare a tenere le scuole chiuse anche dopo il 23 novembre per abbattere ulteriormente i contagi. Nei prossimi giorni incontreremo i dirigenti scolastici per capire il loro orientamento sulla questione." Ha scritto sulla sua pagina ufficiale la Fascia Tricolore.

Quella di posticipare la ripresa delle lezioni in presenza è un'ipotesi che si sta valutando visto anche il costante aumento del numero dei contagi Covid: a Scafati ci sono attualmente 430 positivi. A Pagani sono 508 i casi di coronavirus.