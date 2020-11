Lavori al porto turistico di Cetara, via libera dai giudici Il Consiglio di Stato respinge il ricorso, si sblocca l'intervento da oltre 4 milioni di euro

La V Sezione del Consiglio di Stato ha posto definitivamente la parola fine alla controversia iniziata lo scorso mese di marzo, a seguito dell’aggiudicazione definitiva all’ATI "Bomar srl – Rifer Costruzioni Generali srl" dei lavori di realizzazione di infrastrutture e servizi nel porto turistico di Cetara. Il progetto, per un importo base di quasi 4 milioni e mezzo di euro finanziato dalla Regione Campania, rappresenta per il Comune di Cetara l’opera più importante tra quelle programmate, da realizzarsi necessariamente in tempi molto brevi.

I giudici sono intervenuti dopo ilo ricorso presentato dalla seconda ditta classificata, la "Rcm Costruzioni" difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, che ha impugnato gli atti della gara. Dopo la decisione del Tar che ha respinto l'istanza, la società si è rivolta al Consiglio di Stato che ha dato un ulteriore giudizio negativo rispetto all'istanza della ricorrente.

«La decisione, sebbene non se ne conosca ancora la motivazione, tiene conto soprattutto dell’impegno dell’amministrazione comunale nel portare avanti, con determinazione, un progetto ambizioso e importante per l’intero territorio costiero. Non posso che esprimere piena soddisfazione”, commenta l'avvocato Giuseppe Vitolo, che ha rappresentano il municipio cetarese.

Soddisfatto anche il sindaco Fortunato Della Monica: «Non abbiamo avuto alcun dubbio sulla correttezza della procedura amministrativa della gara appaltante, purtroppo contestata in prima battuta. Per noi costituisce un grande risultato poter procedere con serenità alla messa in opera di uno dei fulcri più importanti del nostro paese», le parole della fascia tricolore.