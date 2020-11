Paestum, il nuovo lungomare prende forma: al via i lavori Il sindaco:"Un'opera che cambierà la qualità di vita dei cittadini e migliorerà l'ambiente"

Messa in sicurezza, riqualificazione e valorizzazione del luogo. Presto il comune di Capaccio Paestum avrà il suo lungomare. Questa mattina, con una cerimonia simbolica all'altezza del lido Nettuno, sono ufficialmente iniziati i lavori per il restyling della fascia costiera della città. L'intervento, per un valore complessivo di quasi 6 milioni di euro, consegnerà finalmente alla comunità e ai turisti un lungomare atteso da anni.

“Sono entusiasta ed orgoglioso di questo primo intervento. - ha dichiarato il primo cittadino – La città di Capaccio Paestum vanta 13 km di fascia costiera e, ad oggi, non un metro fruibile, illuminato, sicuro. La nostra ambizione è riqualificare tutto il litorale, e lo faremo con la Regione Campania e il masterplan per il quale sono consigliere del presidente Vincenzo De Luca.”

I lavori inizieranno con i primi 3 km di fascia costiera. “Un intervento che, con la manutenzione della pineta, rappresenterà la più grande opera che poteva essere iniziata e fatta. Un'opera che cambierà non solo la qualità della vita dei cittadini, ma migliorerà l'ambiente e creerà una condizione favorevole per l'economia della balneazione. Tutto quello che si fa per una città lo si fa prima per chi ci vive. Ma una città pulita, sicura, gradevole rappresenta una precondizione per lo sviluppo turistico.” Conclude il sindaco Alfieri.