Piccolo riccio recuperato e salvato a Morigerati Pesa meno di 200 grammi e si trova ora in un centro di recupero

Una storia di amore per gli animali e solidarietà, arriva da Morigerati, Salerno dove una donna ha trovato e salvato un piccolo riccio. La signora ha contattato il Centro Recupero Ricci "La Ninna" nel basso Cilento. Allertata poi l'Enpa Salerno che in una nota scrive: “La signora si rende subito disponibile a venirci incontro, nonostante il cattivo tempo e circa 120 km di distanza. Il Riccio pesa meno di 200 grammi, e se non fosse stato recuperato non avrebbe sicuramente superato l'inverno.

Il piccoletto, infine, è stato consegnato dai nostri volontari al Cras, Centro Recupero Fauna Selvatica, di Napoli per le cure. Ringraziamo soprattutto la signora Francesca per il recupero, e il centro " La Ninna" per la segnalazione”.