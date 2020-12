Sassano, al via il concorso fotografico "Il Natale in casa" Si voterà su facebook l'albero ed il presepe più bello realizzato nelle case dei cittadini

“Il Natale in casa “ é il concorso fotografico organizzato dal Comune di Sassano e dalla Pro Loco di Sassano. Una grande iniziativa social che mira a coinvolgere tutto il comune. I cittadini sono, infatti, invitati a proporre sulla pagina Facebook del comune (Comune di Sassano-news amministrazione @sassano.informa) scatti fotografici che ritraggono l’albero di Natale o il presepe realizzati all’interno delle loro abitazioni. Le fotografie dovranno essere inviate dal 16 al 23 dicembre. Una volta ricevuti tutti gli scatti, si provvederà a caricarli.

"Non sarà reso pubblico il nome dell’autore del lavoro, sulla pagina comunale Facebook. - Fanno sapere dall'amministrazione - Dal giorno 24 dicembre fino al 5 gennaio chiunque potrà giudicare i lavori mettendo semplicemente “Mi piace” sulla foto prescelta. Le prime tre foto che otterranno più “Like” risulteranno vincitrici del concorso."

“La nostra idea iniziale era quella di indire un concorso ed una mostra fotografica natalizia, dichiara l’assessore comunale Maria Francesca Romanelli - ma l’abbiamo trasformata in un concorso virtuale su Facebook a causa della pandemia”. “Un motivo in più - aggiunge il presidente della pro loco Antonello Aumenta - per partecipare ed un modo diverso per socializzare tra i nostri concittadini in questo

periodo natalizio così particolare”.

Gli scatti fotografici saranno premiati il 6 gennaio con cesti natalizi composti esclusivamente da prodotti tipici sassanesi.