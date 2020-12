Ricigliano, riapre al traffico la provinciale 10 Domani la strada sarà riaperto in seguito alla messa in opera della segnaletica stradale

La Provincia di Salerno, con propria ordinanza di settore n.1163 del 18/12/2020, dispone la riapertura al traffico veicolare e pedonale, a partire dal 19/12/2020, della SP 10 dal km 42+500 (innesto SP 43) al km 43+400 Stazione Balvano (confine Regione Basilicata), tratto ricadente nel comune di Ricigliano.

“La SP 10 era stata chiusa - dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese - in seguito al grave cedimento del piano viario e della scarpata sottostante verificatosi al Km 42+500 a causa delle copiose piogge che hanno interessato il territorio di Ricigliano.

Come tutti ricordiamo si era abbattuto un violento nubifragio su tutto il Golfo di Policastro causando l’esondazione del fiume Bussento con notevoli danni e ingenti disagi per la popolazione. Moltissime le strade invase dai detriti e dal fango, e tutta la viabilità anche nella zona del Tanagro e del Calore era stata danneggiata come nel caso della SP 10 a Ricigliano.

Grazie al nostro Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi e supportato dal consigliere delegato Antonio Rescigno, la Provincia di Salerno è intervenuta immediatamente, avviando in somma urgenza i lavori di messa in sicurezza della scarpata stradale mediante la posa in opera di gabbionata e la pulizia dei canali laterali alla strada, al fine di consentire la riapertura in sicurezza del tratto di strada.

Domani, 19 dicembre 2020, la SP 10 verrà riaperta in seguito alla messa in opera della segnaletica stradale di divieto di transito ai veicoli aventi massa superiore a 7.5 ton.”