Sassano, il sindaco sconfigge il Covid: è tornato a casa Era ricoverato da settimane presso l'ospedale "Luigi Curto" di Polla

Il sindaco di Sassano, Domenico Rubino, è guarito dal Covid-19. Dopo una lunga battaglia condotta presso l'ospedale di Polla, il primo cittadino di Sassano, in provincia di Salerno, è tornato a casa. Ad annunciare la notizia ai concittadini è stato lo stesso sindaco sulla pagina ufficiale dell'ente.

"Mi preme comunicare che sono guarito dal Covid -19. Questa mattina, dopo essere stato dimesso dall’ospedale di Polla, ho fatto rientro presso la mia abitazione di Sassano. Sono stati giorni difficili, ma oggi per me sono solo un brutto ricordo. Sento l’esigenza, dal profondo del mio cuore, di ringraziare i miei colleghi e tutto il personale infermieristico del reparto Covid del “Luigi Curto”. É soltanto grazie alla loro grande professionalità ed umanità che sono riuscito a sconfiggere questo tremendo e subdolo virus. Ringrazio, inoltre, quanti mi hanno dimostrato in queste settimane di degenza la loro vicinanza con sinceri e calorosi messaggi. Tale solidarietà mi ha aiutato tanto e soprattutto commosso.

Concludo ricordando quanti non ce l’hanno fatta. Rivolgo, infine, un sincero ed affettuoso saluto ai familiari dei miei due concittadini che ci hanno lasciati: il loro ricordo rimarrà indelebile nei nostri cuori. Saluto tutti con la promessa che a breve ritornerò a combattere la pandemia in prima linea da medico, da sindaco e da padre di famiglia". Ha scritto, il primo cittadino.