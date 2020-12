Chiusi in un vecchio baule ed abbandonati: salvati 7 cuccioli Il ritrovamento in località Isca di Colliano, lungo la strada che collega a Valva |FOTO

Chiusi in un vecchio baule ed abbandonati in strada. Sono stati salvati dalle guardie giurate zoofile dell'accademia Kronos di Salerno i sette cuccioli, di circa due mesi, ritrovati poco dopo le quattro di questa mattina in località Isca di Colliano, lungo la strada che collega a Valva.

A ritrovare il baule il signor Vincenzo, un operatore in servizio della Vigilanza Sicura Italia. Dopo aver notato la presenza della cassa per strada ed averla aperta, l'amara scoperta: al suo interno sette piccoli cagnolini di circa due mesi, impauriti ed infreddoliti nonostante la presenza di un letto di paglia.

"Nonostante l'orario - raccontano gli agenti - l'operatore non ci ha pensato due volte ed ha immediatamente allertato il responsabile di zona del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Zoofile dell'Accademia Kronos Salerno".

Nonostante il responsabile fosse, in quel momento, in servizio antibracconaggio appostato in montagna con altri agenti a pochi chilometri di distanza, si è siubito recato sul posto con alcuni colleghi per condurre le prime indagini.

"Dopo un primo controllo che ha consentito di accertare che i cagnolini, anche se infreddoliti, fossero in buone condizioni, è stata allertata l'ASL di Eboli che in pochissimo tempo ha inviato sul posto il proprio personale medico veterinario" Continuano gli agenti. Dopo tutti gli accertamenti del caso, i sette cucciuoli sono stati trasportati presso gli Uffici della ASL di Eboli, allertata anche la rete del volontariato per trovare loro un rapido affidamento. "Un particolare ringraziamento al Signor Vincenzo ed a tutti coloro che hanno reso possibile questo salvaggio di Natale".