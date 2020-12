EcoForum Rifiuti: San Giovanni a Piro premiato da Legambiente Il sindaco "La nostra città si conferma un "comune riciclone". Risultato soddisfacente"

Il Comune di San Giovanni a Piro premiato da Legambiente per la sua politica “green”. L’ambito riconoscimento è stato conferito a Napoli, nei giorni scorsi, nell’ambito del quarto EcoForum Rifiuti. Un appuntamento ormai consolidato che si tiene dal 2004 e che vede la partecipazione di un numero sempre maggiore di Comuni: un importante momento di verifica e di comunicazione degli sforzi compiuti dagli enti locali durante gli ultimi mesi.

“Il nostro Comune – ha spiegato il sindaco Ferdinando Palazzo - si riconferma “Comune Riciclone” con oltre il 71% di RD, con punte di eccellenza soprattutto durante la stagione turistica. In particolare - continua il primo cittadino - Riciclaestate ha premiato San Giovanni a Piro per l’ottimo percorso di sensibilizzazione avvenuto sulle spiagge e per aver superato l’indice sperimentale “Ire”, ovvero la percentuale di raccolta rifiuti a fronte del gravoso incremento della produzione nei mesi di luglio e agosto. Un risultato soddisfacente – conclude Palazzo - nel solco della collaborazione con Legambiente e del lavoro dei primi cinque anni di amministrazione, nonché un ottimo biglietto da visita per il nuovo delegato all'ambiente Mario Cetrangolo”.