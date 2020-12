Sala Consilina: sull'albero i nomi dei bimbi nati nel 2020 Un'iniziativa per cercare di "Dare speranza per il futuro e di ricevere fiducia nel presente"

L'albero di Natale di Sala Consilina si colorerà con i nomi dei bimbi nati nel 2020. Un'iniziativa dal forte valore simbolico per cercare di "Dare speranza per il futuro e di ricevere fiducia nel presente." Ha commentato l'amministrazione comunale. Da oggi, sul simbolo natalizio per eccellenza installato in piazzetta Garibaldi, sarà possibile leggere i nomi dei piccoli nati. "Ricorderemo tutti il 2020, l'anno della pandemia, delle rinunce e delle tante scomparse, ma è stato anche un anno di nascite e gioie e per questo vogliamo abbracciare tutti i bimbi che proprio in un anno così particolare hanno riempito le vite della nostra comunità. Nonostante tutto la vita è andata avanti e continuerà a farlo." Conclude l'amministrazione augurando a tutti i salesi un buon natale.