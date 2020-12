Buonabitacolo:nuova vita per la piscina e la palestra comunale Il sindaco"Un giorno storico per la città, dopo 30 anni si realizza un sogno, è la nostra "fenice"

Una nuova vita per la piscina e la palestra comunale di Buonabitacolo che presto torneranno ad essere funzionanti. “Un giorno storico per Buonabitacolo – ha dichiarato il sindaco Giancarlo Guercio – Dopo 30 anni la piscina e la palestra comunale trovano finalmente una destinazione!”. Questa mattina è stata completata la procedura di affidamento, a seguito di gara, alla ditta GSM OLIMPYA di Petrosino Francesca e Garone Giuseppe.

"A loro le più sentite congratulazioni e il ringraziamento più profondo per aver colto con noi una sfida e offrire al bene e al paese una interessante prospettiva di sviluppo. Si apre quindi un nuovo, allettante capitolo a beneficio della collettività e del territorio". Ha aggiunto la Fasia Tricolore.

Era il 1991 quando l'allora venne approvato il progetto ella realizzazione di una piscina e di una palestra comunale. Nel settembre dello stesso anno furono affidati i lavori ad un'impresa dell'agro nocerino e "cominciò un'epopea che non ha più trovato fine" Racconta il primo cittadino. In un lungo scritto ripercorre quelle che sono state le tappe che hanno portato a questo lungo, atteso traguardo.

"Non entro nel merito dei fondi pubblici che in questi tre decenni sono stati stanziati per realizzare opere di fatto incompiute - sottolinea il sindaco Giancarlo Guercio - si perde il conto di quanti soldi siano occorsi per mettere in piedi due strutture mai entrate in funzione. Qualcuno invece preferirebbe che si facesse luce sui responsabili di una gestione non propriamente corretta del danaro pubblico e che si delucidasse sulle motivazioni che hanno ostacolato il compimento di opere significative per lo sviluppo del territorio, ma a noi interessa soprattutto trovare soluzioni ai problemi, rimedi alle opere non completate e quindi ci siamo concentrati sulla destinazione da dare agli immobili e alla loro vocazione sportiva."

"La condizioni di degrado in cui versano le strutture non ci hanno favorito - spiega la fascia tricolore - a complicare le cose è intervento anche un episodio davvero triste che ha fatto perdere la vita non solo a un giovane ma anche l'interesse di un imprenditore che aveva ipotizzato una gestione del bene. Non abbiamo desistito, anzi, con ancora più energia abbiamo interloquito con quanti avrebbero potuto rilevare quegli immobili e dare finalmente la meritata destinazione ai fondi impiegati per la loro realizzazione e per contribuire a prefigurare una forma di sviluppo oggi quanto mai necessaria."

E così l'imprenditore Giuseppe Garone, con sua moglie Francesca Petrosino hanno deciso di promuovere e presentare un progetto riguardante la ristrutturazione e la gestione dei luoghi. “A maggio 2020, in piena pandemia, abbiamo avviato l'iter e dopo aver formalizzato la gara, che non ha visto concorrenti, oggi affidiamo alla GSM Olympia le strutture e la gestione delle attività per quarant'anni. Dopo 30 anni otteniamo un traguardo storico!”

"Rivolgo il mio personale ringraziamento per il coraggio manifestato. Gli sono grati gli amministratori e i cittadini tutti, grazie al loro considerevole investimento, quello che era un luogo di degrado, di abbandono. Di tristezza, sarà un esempio di cura, di rinascita, di gioia per tante persone e per l'intero comprensorio; grazie al loro impegno si aggiunge un importante tassello allo sviluppo economico e sportivo di Buonabitacolo. Questo atto, tra i più belli compiuti negli ultimi anni della nostra attività amministrativa, è per noi come una “fenice”, simbolo di chi rinasce dalle proprie macerie, dalle proprie ceneri.

Buona rinascita, allora, a chi crede nel paese, a chi lo ama e a chi con noi intende offrire un contributo concreto, fornirw un tassello vero per la crescita e lo sviluppo di tutti i cittadini e dell'intero territorio di un paese che amiamo profondamente, il nostro Buonabitacolo." Conclude il sindaco.