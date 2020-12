Sala Consilina, addio a nonno Andrea di Casa Surace "Era il nonno di tutti. Stasera brinderemo per te con il tuo vino"

Si chiude un anno amaro con una triste notizia che colpisce la comunità di Sala Consilina e, in realtà, un po' tutti. Addio al signor Andrea Lasala, il "nonno di Casa Surace" protagonista di molti video divertenti della casa di distribuzione del Vallo di Diano. Aveva 87 anni. "‌Quando ci chiedevano "me è veramente vostro nonno?" La risposta era sempre la stessa "All’anagrafe no, ma in pratica sì. È nostro nonno" Sottilineano i ragazzi del gruppo. Sono stati proprio loro a dare la triste notizia via social: "Oggi sappiamo che è vero, perché ci mancherà come manca un nonno. E come un vero nonno ha aspettato l'ultimo brindisi da fare insieme, prima di andare via. Nonno Andrea, stasera brinderemo per te con il tuo vino. E non diremo neanche che è aceto." Una fine malinconica per Casa Surace e per i tanti che, con i loro video, si erano affezionati a nonno Andrea. In tantissimi piangono la sua scomparsa. I funerali saranno sabato 2 gennaio, alle ore 10, all’interno della chiesa della Santissima Annunziata a Sala Consilina.