Paura ad Auetta: crolla muro del centro storico Invasa dalle pietre la strada a pochi metri dalle case

Paura questa notte ad Auletta dove, nel centro storico, è crollato un muro di contenimento in terrapieno alto circa 7 metri e lungo circa 30 metri. Invasa da pietre e fango la strada a pochi metri dalle case. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, i responsabili dell’Ufficio Tecnico Comunale e i Carabinieri. Al via i lavori di messa in sicurezza e di pulizia del luogo dove si è verificato il crollo. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.