Cetara: 200mila euro per la video sorveglianza E' tra i comuni italiani destinati al finanziamento dal Ministero dell'Interno

Il comune di Cetara è presente nella graduatoria finale dei comuni italiani che avranno accesso a un finanziamento del Ministero dell'Interno di oltre 200mila euro per il rafforzamento tecnologico dei sistemi di videosorveglianza. E' uno dei pochi paesi della provincia di Salerno ad avervi accesso.

I fondi saranno impiegati per il miglioramento dell’impianto di videosorveglianza, che sarà costituito da tecnologie di ultima generazione. Un intervento fondamentale per controllare l’intero ambito comunale da un punto di vista idrogeologico, di traffico e in generale, con un occhio ai problemi di sicurezza e di ordine pubblico.