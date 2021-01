Mamma di 7 figli, disoccupata e senza casa: aiutatemi La donna ha denunciato maltrattamenti da parte del marito e rischia di finire in strada

Avrebbe subito violenze da parte del marito, ora una madre di sette figli rischia di restare ancora una volta in strada. La donna, che ora vive facendo saltuariamente le pulizie, sarebbe stata costretta mesi fa ad abbandonare il tetto coniugale, la sua abitazione ad Oliveto Citra e ad iniziare le pratiche per la separazione.

Denunciando ai carabinieri della stazione di Contursi i presunti maltrattamenti subiti. Da qui la richiesta d'aiuto al Comune che ha concesso a lei e ai suoi figli di alloggiare temporaneamente in un ostello. L'amministrazione comunale - come racconta la 43enne – a settembre le avrebbe però chiesto di lasciare l'ostello che doveva essere utilizzato in altro modo.

Da allora, in attesa dell'assegnazione di un alloggio popolare, la donna e i suoi figli sarebbero ospitati e aiutarti da conoscenti. Disperata ora lancia ancora una volta il suo appello al sindaco di Oliveto Citra e ai servizi sociali affinché tutelino lei e la sua famiglia, pur consapevole delle difficoltà e delle lungaggini burocratiche.