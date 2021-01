Celle di Bulgheria pronta a gemellarsi con la Russia La richiesta dalla cittadina di Bolgar. Il sindaco Marotta: "Mi sono emozionato"

Il comune di Celle di Bulgheria pronto a gemellarsi con la Russia. Lo ha reso noto il sindaco, Gino Marotta, al termine dell’ultimo Consiglio Comunale durante il quale è stato votato ad unanimità l’avvio dell’iter per il gemellaggio con la città di Bolgar. “Qualche giorno fa – racconta Marotta - ho ricevuto una lettera ufficiale dall’ambasciata Russa in Italia con la quale ci veniva comunicato l’interesse della cittadina russa Bolgar a gemellarsi con il nostro Comune. Non vi nascondo che mi sono emozionato”. Ma cosa hanno in comune Celle di Bulgheria con Bolgar? “Le origini – spiega Marotta – entrambi i comuni sono stati fondati dai bulgari.

Ed entrambi hanno già siglato un gemellaggio con la cittadina bulgara di Viliki Preslav”. Celle di Bulgheria è l’unico comune d’Italia dove nelle scuole elementari si studia anche la lingua bulgara e dove è possibile ammirare nel centro del paese la statua del principe bulgaro Altzek, il condottiero che guidò gruppi di popolazione bulgara verso il Sud Italia. E adesso, dopo gli scambi culturali avviati con la Bulgaria, arrivano nuove opportunità anche dalla Russia. “Abbiamo molto apprezzato l’invito degli amici di Bolgar e abbiamo già deliberato, con parere favorevole unanime del Consiglio Comunale, l’avvio del gemellaggio”.

Marotta pensa già a scambi culturali e commerciali. “Il gemellaggio con la Russia – spiega il sindaco - segnerà una vera e propria svolta per il nostro territorio. Consentirà di intercettare nuovi flussi turistici finora sconosciuti ed incrementare le visite nel nostro Comune”. E aggiunge. “E’ nostra intenzione avviare scambi culturali, turistici ed economici con la città di Bolgar e promuovere concretamente il territorio, le aziende e i prodotti locali. Appena sarà superata l’emergenza Coronavirus – conclude Marotta - ci recheremo in Russia per presentare il nostro territorio e formalizzare il gemellaggio”.