"Erchie abbandonata", la denuncia del fotografo Montella Le luci e le ombre della spiaggia della Costiera Amalfitana, in totale stato di degrado

Un atto di denuncia in cui l’ammirazione verso la bellezza e la potenza della natura si mescola all’indignazione. Attraverso una carrellata di dieci scatti (riprodotti in parte in questo articolo) il fotografo per passione Armando Montella mostra le luci e le ombre di Erchie, l’incantevole borgo affacciato sul mare della Costiera amalfitana che nei mesi invernali versa in uno stato di abbandono.

"Erchie è tra le location che preferisco per fare le mie foto - spiega Montella -. In estate è piena di vita e colori, ma anche in inverno ha il suo fascino perché si può godere di una profonda quiete, di profumi inebrianti e di un’atmosfera quasi surreale che rappresentano un valore aggiunto per i pochi abitanti del luogo. Proprio per questo mi dispiace constatare che in inverno è in uno stato di abbandono. La spiaggia si trasforma in una piccola discarica, con tutti i rifiuti trasportati dal mare, e non c’è alcun tipo di manutenzione", la denuncia del professionista.

Il fotografo poi aggiunge: "Fa male al cuore vedere uno spettacolo così desolante. Spero che le mie foto possano far rendere conto agli amministratori che un luogo così bello non può essere lasciato nel dimenticatoio nei mesi invernali e che, anzi, deve essere valorizzato sempre", conclude Montella.