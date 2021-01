Sassano: contributi a sostegno di piccole e micro imprese Il comune fruisce dei fondi destinati alle aree interne

Il Comune di Sassano fruisce dei fondi a fondo perduto destinati alle aree interne e montane per il sostegno delle attività produttive economiche, artigianali e commerciali operanti sul terrario comunale così come previsto dal Dpcm del 24 settembre 2020 e pubblicato sulla G.U. del 4 Dicembre 2020.

I fondi ammontano a poco più di 170mila euro ripartiti su tre annualità comprese tra il 2020 al 2022 così ripartiti: per il 2020 € 74.039,00, per il 2021 € 49.359,00 é per il 2022 € 49.359,00. In particolare i beneficiari sono le attività presenti con un’unità operativa ubicata nel territorio comunale ovvero intraprendano nuove attività economiche sempre nel territorio sassanese. I contributi una tantum dovranno essere utilizzati per spese di gestione per: ristrutturazione, ammodernamento, ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on-line e di vendita a distanza; acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie; investimenti immateriali; opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

“Siamo più che soddisfatti - dichiara il sindaco Domenico Rubino - di poter elargire tali fondi che rappresentano una boccata d’ossigeno soprattutto in questo frangente di crisi dovuta dal periodo pandemico”.

Per ottenere i contributi, gli interessati dovranno presentare apposita istanza da inviare, entro e non oltre le ore 13:00 del 17 febbraio prossimo, a mezzo pec all’indirizzo: protocollo.sassano@asmepec.it.