Nocera Superiore: scuole chiuse, contagi tra il personale Provvedimenti anche a Montecorice e Olevano sul Tusciano

Restano chiuse le scuole a Nocera Superiore, a comunicarlo dalla sua pagina Facebook proprio il sindaco Giovanni Maria Cuofano, dopo i casi di positività al Covid emersi tra il corpo docente e i collaboratori scolastici dallo screening che è ancora in corso.

Rinviata a data da destinarsi la ripresa delle attività didattiche in presenza per le scuole cittadine (Primaria, Secondaria di I grado, Servizi Educativi 0-6 anni pubblici). Per la fascia tricolore “Il diritto allo studio non viene violato perché sarà garantita, come accaduto finora, la Dad, saranno assistiti i più fragili”.

Scuole chiuse anche a Montecorice, il sindaco Pierpaolo Piccirilli lo ha disposto a decorrere da lunedì 25 gennaio e fino a sabato 30 gennaio.

Il provvedimento è arrivato dopo i risultati dello screening di massa eseguito proprio per escludere contagi tra personale scolastico, alunni, e famiglie. Sospese le attività didattiche in presenza anche per le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale di Olevano Sul Tusciano dopo il rilevamento da parte dell'Asl di un peggioramento della situazione epidemiologica locale che ha visto coinvolta anche parte della popolazione in età scolare.