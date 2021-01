A Palinuro un Centro Socio culturale per i giovani Lo ha realizzato l'amministrazione comunale nell'ex casa Canadese

Un Centro Socio culturale per i giovani di Palinuro. E’ stato realizzato dall’amministrazione comunale, nell’ex Casa Canadese, in località Ficocella, in un immobile di proprietà del Comune in parte già ristrutturato negli anni scorsi. Il Centro Socio Culturale, realizzato con un finanziamento della Regione Campania, sarà destinato da questa mattina agli studenti della scuola secondaria di primo grado della frazione Palinuro. “Ma si tratta di una scelta temporanea – ha spiegato il sindaco Carmelo Stanziola – una soluzione provvisoria per permettere agli studenti delle scuole medie di Palinuro di tornare in classe in piena sicurezza e nel rispetto delle distanze previste delle normative anticovid.

Dal prossimo anno invece – annuncia Stanziola - gli studenti faranno lezione nella nuova scuola attualmente in costruzione. Sarà un istituto all’avanguardia, tecnologico e confortevole. Da sempre – ha concluso il primo cittadino – i nostri sforzi sono stati finalizzati all’istruzione, alla crescita e al benessere di tutti i giovani del nostro Comune che rappresentano il futuro della nostra comunità”.