Centola: donati alla scuola tablet e attrezzature didattiche L'iniziativa dell'amministrazione comunale

Tablet, attrezzature didattiche e giochi per l’infanzia. Sono stati donati dall’amministrazione comunale di Centola, guidata dal sindaco Carmelo Stanziola, all’istituto scolastico in occasione delle festività natalizie appena trascorse. L’iniziativa, fortemente voluta dalla consigliera delegata all’Istruzione Maria Di Masi, è stata condivisa con i docenti. Alla scuola secondaria sono stati donati tablet e attrezzature tecnologiche, alla scuola primaria stampante e sussidi didattici, alla scuola dell’Infanzia giochi e caramelle. “Una donazione che vuole essere un messaggio di speranza e di ottimismo in questo momento di emergenza – ha spiegato la delegata all’Istruzione Maria Di Masi – Abbiamo voluto regalare un sorriso agli studenti, spronandoli a non mollare e a guardare avanti”. “Ogni anno a Natale noi amministratori comunali facevamo visita alle scuole – ha aggiunto il sindaco Carmelo Stanziola – e gli studenti ci offrivano canzoni natalizie e poesie. Quest’anno l’emergenza sanitaria non ci ha permesso di fare ciò, e quindi abbiamo studiato un’alternativa, in collaborazione con il dirigente scolastico e con i docenti, per consegnare dei piccoli doni agli gli studenti. Si tratta di un gesto simbolico per manifestare la nostra vicinanza a tutti gli studenti”.